Una menor de 6 años falleció luego de ser atropellada por una combi en el sector Acuario, en el distrito de Moche, en la provincia liberteña de Trujillo. La víctima mortal estaba acompañada de su hermana de 17 años que resultó herida.
Según información preliminar, de acuerdo a los familiares y vecinos, el vehículo involucrado pertenecería a la empresa de transporte “Nuevos Diamantes” que arrolló a las dos menores que se encontraban por la intersección de las calles José Olaya con Libertad. Tras el accidente, el conductor fue detenido y trasladado a la comisaría de Moche para las investigaciones correspondientes.
Los familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron que el caso no quede impune. “Mis primas están devastadas”, indicó la tía de la pequeña en declaraciones a Cosmos Noticias.
La víctima mortal cursaba el primer grado del nivel primaria en la Institución Educativa Parroquial José Emilio Lefebvre de Moche. A través de sus redes sociales, el colegio expresó sus condolencias ante la tragedia.
“Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de sus corazones”.
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