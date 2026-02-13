La Región Policial Ica, a través del Escuadrón Verde – Grupo TERNA, logró la intervención y detención de cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Elegantes del Luren”, por el presunto delito contra la salud pública – Tráfico Ilícito de Drogas.

Grave delito

El hecho se registró el 11 de febrero de 2026, a la 1:20 de la tarde, en el sector Temístocles Rocha, en el distrito de Subtanjalla (Ica), donde personal policial ejecutó un operativo estratégico que permitió la captura de: Reynaldo Alessandro Del Piero Rosales Versace de 24 años, Diego Josué Tampi Pérez (23), Arnaldo Styver Alexander Ramírez Ríos (23), Jorge Gregorio Quihui Mendoza (22) y Jeremy Gabriel Vente Mayuri (20).

Durante el registro del inmueble intervenido, se halló aproximadamente 100 gramos de hojas, semillas y tallos secos, al parecer marihuana; 35 bolsitas de polietileno conteniendo sustancia pulverulenta al parecer Pasta Básica de Cocaína (PBC); cuatro equipos celulares, dos billeteras y la suma de S/ 110.00 soles en efectivo.

Los intervenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes conforme a ley.

