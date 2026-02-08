Un joven de 22 años fue detenido la tarde del 5 de febrero en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, por su presunta implicancia en el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de micro comercialización.

Delito en la zona

La intervención se realizó alrededor de las 6:00 p. m., cuando personal especializado del Área Antidrogas de la Policía intervino a Carlos Manuel Cahuana Yauyos, quien fue detenido en flagrancia. Posteriormente, las autoridades efectuaron el registro de su habitación, ubicada en el segundo nivel de un inmueble situado en la avenida Alfonso Ugarte.

Durante la diligencia, se incautó una considerable cantidad de sustancias presuntamente ilícitas, entre ellas más de 280 envoltorios con pasta básica de cocaína, una bolsa con PBC a granel, una bolsa con clorhidrato de cocaína y 23 bolsitas con hojas, tallos y semillas secas que corresponderían a marihuana. Asimismo, se hallaron restos de alcaloide de cocaína y diversos utensilios que serían utilizados para el acondicionamiento y distribución de la droga.

Además de la droga, se incautaron dos teléfonos celulares y la suma de 133 soles en efectivo, presuntamente vinculados a la actividad ilícita.

