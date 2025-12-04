La Policía Nacional detuvo a Jesús Eliú Coronado Hernández, de 26 años, durante un operativo realizado la noche del 1 de diciembre en el distrito de Subtanjalla, como parte del Plan Destello. La intervención ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche.

Golpe policial

Según el informe policial, durante el registro personal se halló en posesión del intervenido un frasco de vidrio transparente con hojas, tallos y semillas secas que, por sus características, serían cannabis sativa (marihuana). También se encontró un segundo frasco de color azul con la inscripción “Trident”, que contenía material vegetal similar.

Coronado Hernández fue puesto a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

VIDEO RECOMENDADO