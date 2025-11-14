Agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna Ica lograron la detención de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Finos de Túpac”, organización dedicada a la micro comercialización de drogas en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica.

Arsenal de drogas

El operativo se ejecutó alrededor de las 9:30 de la noche, en la avenida Túpac Amaru N.º 323, tras labores de inteligencia que permitieron identificar a los presuntos micro comercializadores. En el lugar fueron intervenidos Cristopher Alexander Paredes Ortiz de 23 años y Keyla Zue Salomé Bautista Real (23), quienes se encontraban realizando presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.

Durante el registro personal y vehicular, el personal policial incautó cinco bolsitas tipo “chupetera” con aparente pasta básica de cocaína (PBC), cuatro bolsitas herméticas conteniendo marihuana, la suma de S/ 183.20 en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientes, y dos teléfonos celulares de alta gama (modelo iPhone) posiblemente utilizados para coordinar las transacciones ilícitas.

Durante la intervención, el sujeto de sexo masculino opuso resistencia e intentó darse a la fuga con apoyo de sus familiares, pretendiendo ingresar a su vivienda; sin embargo, fue reducido oportunamente por el personal policial, garantizando la seguridad de los agentes y de los vecinos del sector.

Posteriormente, en coordinación con el Ministerio Público, se procedió al registro del inmueble vinculado a los intervenidos, hallándose en su interior 29 bolsitas tipo “chupetera” con PBC, 16 bolsitas herméticas con marihuana, tres bolsas grandes con marihuana (aproximadamente 1.5 kilogramos), un frasco de vidrio con marihuana, un plato de porcelana con PBC a granel (aproximadamente 20 gramos), tres balanzas digitales y un vehículo automóvil de placa F5K-605, el cual fue incautado para las investigaciones correspondientes.

Los detenidos y las sustancias incautadas fueron trasladados a la dependencia policial especializada en tráfico ilícito de drogas (DEPINCRI Ica), donde se vienen realizando las diligencias de ley en coordinación con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica.

