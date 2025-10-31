Un certero operativo policial ejecutado por agentes del Grupo Terna y la Oficina Regional de Inteligencia (ORI) de Ica permitió la intervención de un inmueble en el distrito de Salas Guadalupe, donde se incautó una gran cantidad de droga lista para su distribución.

Golpe a red criminal

Durante la acción, realizada en la zona conocida como La Expansión Urbana, se hallaron alrededor de 20 kilos de marihuana ocultos en envases de suplementos alimenticios, así como hasta 1 kilo y medio de pasta básica de cocaína (PBC). También se incautó una vehículo y 4 celulares, además una persona fue detenida.

El operativo se desarrolló en un área de difícil acceso, ubicada en un sector alejado de la zona urbana, donde los agentes lograron ubicar una vivienda que funcionaba como centro de acopio y distribución de droga.

En el inmueble fue intervenido Freddy Durán Martel (39), natural de Ayacucho, quien, según la Policía, se encargaba de almacenar y luego distribuir los estupefacientes hacia diferentes puntos de la provincia de Ica y distritos cercanos.

El general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la región policial Ica, explicó que el hallazgo fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que permitió ubicar el domicilio y sorprender al detenido cuando se preparaba para trasladar la droga.

“Estamos en la zona de Expansión Urbana, en la cuarta familia, donde tras un trabajo de inteligencia se ha logrado la intervención de una persona, de nombre Freddy Durán Marten, de 39 años, natural de Ayacucho, a quien se le ha encontrado en su poder 48 envases de proteínas y vitaminas que, en su interior, contenían cannabis sativa, marihuana”, detalló el general Huamán Daza.

El alto mando policial agregó que el detenido utilizaba estos envases, similares a productos como Geriaplus y otros suplementos, para camuflar la droga y así evitar ser detectado.

“Esta persona acopiaba y luego comercializaba a ciertos lugares de la ciudad de Ica y sus distritos. Son como 48 de estos empaques. Estaba dentro de un almacén de carpintería, y había un vehículo Tico, de placa M1H-08, color azul, con el cual hacía la macro distribución de la marihuana”, precisó.

Durante la intervención también se halló pasta básica de cocaína dispersa en distintos puntos del local, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como centro de acopio y redistribución de drogas a gran escala.

“Hemos encontrado pasta básica de cocaína por toda la zona. Son envases de proteínas que tranquilamente han podido pasar como suplementos. Es una zona de acopio de gran cantidad de marihuana que luego era distribuida a otros lugares para la micro comercialización”, añadió Huamán Daza.

El general explicó que, por la forma en que se halló la droga, el caso corresponde a un esquema de macrocomercialización.

“Esta es una macro comercialización, porque no se ha encontrado ketes ni dosis pequeñas. Todo estaba perfectamente distribuido en envases, listos para ser trasladados y vendidos al por mayor”, subrayó.

Asimismo, indicó que las investigaciones buscan identificar a las personas que abastecían al detenido y que formaban parte de la cadena de distribución.

Finalmente, la autoridad informó que se ha iniciado el proceso de cadena de custodia para trasladar la droga incautada con conocimiento del Ministerio Público.

