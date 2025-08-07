En un nuevo golpe al narcotráfico, efectivos de la Región Policial Ica, en coordinación con la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), lograron la intervención y captura de un presunto traficante de drogas, identificado como Yonel Aquino Santiago Florido, de 54 años, quien transportaba 29 kilos con 800 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza camuflados en un vehículo.

Droga camuflada

La intervención se realizó en el kilómetro 303 de la carretera Panamericana Sur, por la zona de Santa Cruz de Villacurí (Salas), cuando el sujeto se desplazaba a bordo de un automóvil Toyota Yaris, color negro de placa ANF-325, con dirección a Lima, presuntamente para llevar la droga a un centro de acopio, con destino final en Europa, donde el valor del kilo de cocaína supera los 35 mil euros.

El general PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, informó que el operativo fue resultado de un importante trabajo de inteligencia, tanto de la DIRANDRO como del área de investigación antidrogas de la policía en Ica.

“Se intervino a una persona que conducía un vehículo que había sido modificado con cortes en los asientos, donde se hallaron 29 paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta adhesiva, que contenían una sustancia blanquecina. Al ser sometida a prueba de campo, esta arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína de alta pureza”, precisó.

Los 29 paquetes fueron hallados en compartimentos ocultos (caletas) dentro del vehículo, lo que evidencia un acondicionamiento especializado para el transporte ilegal de sustancias ilícitas. La droga fue detectada tras un cruce de información que indicaba el tránsito de este cargamento desde los valles del VRAEM (Apurímac, Ene y Mantaro), con escala en Ayacucho y paso por la vía Los Libertadores, aunque el conductor evitó controles policiales desviándose por rutas alternas.

Investigación en curso

El detenido no presenta requisitorias ni antecedentes policiales, sin embargo, se encuentra bajo detención preliminar por 15 días, mientras la Policía continúa las diligencias para establecer si forma parte de una organización criminal transnacional de tráfico ilícito de drogas.

“La droga será sometida al examen físico-químico correspondiente y posteriormente incinerada, como parte del procedimiento legal”, agregó el general Huamán Daza.

La policía, en forma inmediata comunicaron del hecho delictivo al Fiscal Penal de turno, decomisaron la mercancía ilícita, incautaron el vehículo como instrumento móvil del delito; ahora el sujeto es investigado por la comisión del presunto delito contra la salud Pública en su modalidad de Tráfico Ilícito de drogas y otros.

