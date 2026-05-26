La mujer que denunció el cambio de bebés ocurrido en diciembre de 2025 en el hospital III Yanahuara de EsSalud asegura que no hay avances concretos en la investigación. Afirma que hasta la fecha las autoridades del nosocomio no han determinado responsabilidades ni aplicado sanciones al personal presuntamente involucrado.

El caso generó preocupación desde el comienzo, debido a que ambos recién nacidos quedaron expuestos al contagio del VIH. Esto ocurrió porque una de las madres, quien posteriormente fue identificada como portadora del virus, recién conoció su diagnóstico luego dar a luz, durante una campaña de salud realizada en el centro de salud Pampas de Polanco, en el distrito de Alto Selva Alegre. La falta de protocolos y supervisión habría incrementado el riesgo sanitario para los bebés.

“Me siento frustrada como madre al saber que no hay solución para mi hijo. No sé si en el futuro saldrá positivo, no puedo descansar en las noches. Cada vez que mi bebé se pone mal me viene a la mente que se puede morir. A la criatura que también le di de lactar no sé nada, quiero ser empática también. No sabemos si estará contagiada”, expresó la denunciante, quien pidió ser identificada solo como Eliana. Su testimonio refleja la angustia constante que enfrenta desde que se conoció el error en la identificación de los recién nacidos.

Eliana relató que desconocía por completo su condición de salud. “Iba a que le pongan las vacunas al bebé en el centro de salud. El médico me dice que estaba prohibida de lactar a mi bebé porque era portadora de VIH. Hicieron prueba en Lima y en 15 días llegó el resultado confirmando”, señaló. La mujer afirma que nunca fue informada durante su control prenatal. “Me enteré dos meses después de que nació mi bebé. Me hacía atender en EsSalud”, agregó.

Además, denunció que el contagio materno no fue reportado oportunamente y que el hospital permitió que diera a luz por parto natural sin aplicar los protocolos sanitarios necesarios para este tipo de casos. Esta omisión no solo habría puesto en riesgo a su propio hijo, sino también al bebé que recibió de manera errónea durante las primeras horas de vida.

La madre señaló que la fiscal a cargo de la investigación acudió al Hospital III Yanahuara, donde el propio director habría reconocido que hubo un cambio de bebés. Además, indicó que una enfermera habría responsabilizado a otra trabajadora del área.

“Hay reconocimiento y nada más. La enfermera me mandó cartas notariales y me acusa de extorsionadora cuando ella cometió esas negligencias con mi persona y mi bebé”, declaró. Eliana exige que el caso avance y que las autoridades tomen medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.