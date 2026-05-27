Lo que parecía una despedida familiar antes de viajar a Cusco terminó destapando un grave caso de abuso contra una menor de 9 años en el distrito de Sapallanga. La niña aprovechó la visita de sus familiares para contarle a su tía que no quería irse porque presuntamente era víctima de agresiones por parte de su padrastro.

Tras la revelación, los familiares acudieron de inmediato a la comisaría de Sapallanga para denunciar el caso. Posteriormente, efectivos policiales intervinieron y detuvieron a Percy Ccolqque Pauccara (30), quien venía siendo investigado por el delito contra la indemnidad sexual en agravio de la menor.

Durante el juicio oral, la Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo presentó diversas pruebas, entre ellas la declaración de la niña en Cámara Gesell, además de pericias psicológicas y médicas que permitieron sustentar la acusación fiscal.

Finalmente, el Poder Judicial dictó 35 años de prisión efectiva contra el acusado, quien permanecía con prisión preventiva desde febrero en el penal de Huamancaca Chico.