El Poder Judicial declaró improcedente el pedido presentado por Guillermo Bermejo para suspender de manera provisional la ejecución de su condena de 15 años de prisión. El legislador fue sentenciado como autor del delito de terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización Sendero Luminoso, en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada el pasado 22 de mayo por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima. Con este recurso, la defensa de Bermejo intentaba frenar la ejecución de la condena dictada el 24 de octubre de 2025, hasta que la Corte Suprema emita un fallo definitivo respecto al pedido de nulidad de la sentencia.

Los abogados del parlamentario sostuvieron que el delito por el que fue condenado corresponde a uno de “mera actividad o peligro abstracto”. En esa línea, afirmaron que la sentencia sanciona únicamente la presunta pertenencia ideológica a la organización, sin que su defendido haya ejercido un rol orgánico ni participado en estructuras armadas o en actos que atenten contra la vida o integridad de las personas.

Además, la defensa de Bermejo destacó que el legislador habría mostrado un comportamiento procesal adecuado, asistiendo a todas las citaciones fiscales y judiciales. Asimismo, señaló que cuenta con arraigo familiar, domiciliario, laboral y político, considerando su condición de congresista y militante del movimiento Voces del Pueblo, lo que —según su postura— descartaría un eventual riesgo de fuga.

No obstante, al analizar el pedido, la sala superior concluyó que no se cumplen de forma conjunta los presupuestos legales necesarios para otorgar la suspensión de la ejecución de la pena. De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso RPP, los magistrados determinaron que la naturaleza y gravedad del delito justifican la condena impuesta.

En esa línea, el colegiado precisó que no resulta jurídicamente válido emplear esta vía incidental para pretender un nuevo análisis de argumentos que ya fueron debatidos de manera contradictoria durante las audiencias del juicio oral.

Luego de esta esolución desfavorable, Guillermo Bermejo deberá seguir cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario Ancón I, donde permanecería privado de su libertad hasta el año 2040.