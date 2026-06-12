Un ciudadano canadiense fue encontrado muerto la mañana de este viernes en una habitación de un hospedaje ubicado en la primera cuadra de la calle Peral, en el Cercado de Arequipa. La víctima fue identificada como Yevgeniy Mikhyey, de 58 años.

Según las primeras diligencias policiales, el extranjero se encontraba hospedado junto a dos mujeres y una de las hipótesis que maneja la investigación es que habría sufrido una presunta sobredosis de una sustancia cuya naturaleza aún no ha sido determinada.

El hallazgo fue comunicado a la Policía, por lo que los agentes y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta el establecimiento para iniciar las investigaciones. Durante las diligencias, la habitación fue aislada y posteriormente se realizó el levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue de la ciudad.

La necropsia será clave para establecer las causas exactas del fallecimiento y determinar si existió la participación de terceros.

Mientras tanto, aún se recaba la información con las declaraciones de las personas que estuvieron con el ciudadano canadiense en las horas previas a su muerte.