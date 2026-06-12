La zona de Patahuasi en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa, registró una temperatura mínima de -18.7 °C, la más baja reportada en lo que va de la temporada de heladas en este 2026, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El descenso extremo de la temperatura se produjo durante la madrugada y afectó principalmente a los pobladores que viven en las zonas altoandinas de la región en las zonas como Tisco, Imata, Crucero Alto, Las Salinas, donde el frío intenso se ha vuelto más severo en las últimas semanas.

El Senamhi advirtió que estas condiciones pueden generar complicaciones en la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También se prevén impactos en la actividad ganadera y en los cultivos, debido a las heladas persistentes.

Cabe recordar que el invierno en el Perú aún inicia en dos semanas, sin embargo, para estas fechas se espera el descenso brusco de la temperatura durante las madrugadas.