Un operativo policial ejecutado de manera estratégica permitió la detención de cuatro sujetos implicados en presuntas actividades de micro comercialización de drogas en el distrito de San Juan Bautista, en Ica. El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la madrugada del 9 de noviembre, en plena vía pública.

Operativo antidrogas

La intervención se llevó a cabo en la avenida Jorge Chávez, a la altura del Fonavi San Martín, donde agentes de la Comisaría PNP San Juan Bautista sorprendieron a los implicados en flagrancia delictiva. Los detenidos fueron identificados como Maykol Yandiel Vilca Aquije (22), alias “El Cangri”; Ángelo Joffeth Huamán Rodríguez (19), alias “El Shulls”; y dos menores de edad de 17 años con iniciales D.O.C.G., alias “Toro”, y F.J.R.T., alias “Baby”.

Además, los agentes decomisaron una mototaxi que habría sido utilizada para el traslado de los estupefacientes, así como otros objetos que podrían servir como elementos probatorios dentro del proceso.

Fuentes policiales indicaron que los intervenidos no solo estarían vinculados al presunto comercio de drogas, sino también a la comisión de delitos contra el patrimonio, como asaltos y robos registrados en la zona en las últimas semanas, generando preocupación entre los vecinos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada para las investigaciones correspondientes. La PNP confirmó que continuará realizando operativos constantes en San Juan Bautista con el objetivo de reducir los índices de delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

VIDEO RECOMENDADO