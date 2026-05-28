Al menos 48 rebeldes murieron durante enfrentamientos entre grupos disidentes de las extintas FARC en la Amazonía de Colombia, según informó este jueves el alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez.

Los combates ocurrieron en una zona rural del departamento de Guaviare, territorio considerado uno de los bastiones históricos de la antigua guerrilla de las FARC. Las facciones armadas se disputan el control de rutas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.

“El balance proviene de la comunidad, que quedó atrapada en medio del fuego cruzado”, declaró Rodríguez en conversación con AFP. El funcionario indicó que las autoridades aún no han logrado ingresar al área debido al riesgo de minas y a las dificultades de acceso.

Zona permanece aislada por presencia de grupos armados

De acuerdo con las autoridades locales, los cuerpos permanecen en el lugar de los enfrentamientos mientras equipos de rescate esperan garantías de seguridad para ingresar.

Videos difundidos en redes sociales muestran intensas ráfagas de disparos cerca de viviendas rurales de la comunidad afectada.

El alcalde explicó que llegar desde San José del Guaviare hasta la zona del conflicto toma aproximadamente seis horas en camioneta 4x4, debido a las complejas condiciones geográficas de la región amazónica.

Disidencias se disputan narcotráfico y minería ilegal

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, afirmó que las organizaciones armadas buscan controlar economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

“Tienen un único objetivo: la economía criminal y vivir del narcotráfico”, declaró el funcionario a Blu Radio.

El Ejército colombiano informó que desplegó unidades militares por vía terrestre luego de que las condiciones climáticas impidieran una operación aérea en la zona.

Las disidencias enfrentadas pertenecerían a estructuras bajo órdenes de Iván Mordisco y grupos rivales dirigidos por alias Calarcá, quienes mantienen disputas constantes por corredores estratégicos para el tráfico de droga.

Violencia aumenta antes de elecciones presidenciales

La nueva masacre ocurre en medio de la peor ola de violencia registrada en Colombia en la última década y a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos colombianos ante el incremento de atentados, secuestros y homicidios atribuidos a grupos armados ilegales.

El presidente Gustavo Petro impulsó negociaciones de paz con organizaciones criminales durante su mandato, aunque sectores de oposición cuestionan los resultados de esa estrategia.