En un contundente golpe contra el tráfico ilícito de drogas, personal del Área Antidrogas de Ica logró desarticular la banda criminal denominada “Los Hierberos de Orongo”, incautando más de 20 kilogramos de droga y deteniendo a tres presuntos integrantes.

Grave delito

El hecho ocurrió el 20 de enero de 2026, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, en el Caserío Las Monjas – Orongo, distrito de Parcona, donde se intervino un vehículo de placa B6B-348, marca Chevrolet, modelo Sail, color blanco, presuntamente utilizado para la comercialización de droga bajo la modalidad “delivery”.

Durante la intervención, realizada en una zona agrícola cercana a un reservorio de agua, se detuvo al conductor Andrés Gustavo Yarasca Flores (29), hallándose en el interior del vehículo 20 bolsitas con una sustancia parduzca, al parecer pasta básica de cocaína (PBC).

En flagrancia delictiva, se efectuó el registro domiciliario de un inmueble ubicado en el mismo caserío, interviniendo y deteniendo a dos presuntos implicados. En el lugar se incautaron 19 paquetes de presunta marihuana con un peso aproximado de 20 kilos, 2 paquetes tipo ladrillo de PBC con un peso aproximado de 2 kilos, 3 chalecos antibalas, utensilios con adherencias de alcaloide de cocaína y 2 equipos celulares, además de la incautación del vehículo intervenido.

Los detenidos serían presuntamente integrantes de la banda criminal “Los Hierberos de Orongo” y son investigados por el presunto delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, quedando a disposición de la autoridad competente para las diligencias de ley.

Como resultado del operativo, se procedió al decomiso de todos los elementos y al lacrado correspondiente, incluyendo el vehículo utilizado para el traslado de las sustancias ilícitas.

Este incidente subraya la continua lucha de la PNP contra el narcotráfico y la importancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de actividades delictivas. Las investigaciones continuarán para desarticular por completo esta red de tráfico de drogas.

