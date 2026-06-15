Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes 15 de junio dejó una persona fallecida y otra herida en la carretera Oxapampa–Pozuzo, una de las principales vías de comunicación de la provincia de Oxapampa. El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 de la mañana en el sector conocido como Siete Curvas.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta se despistó y cayó a un precipicio de aproximadamente 150 metros de profundidad. Según el testimonio del único sobreviviente, el accidente se habría producido cuando intentaban dar pase a una motocicleta en un tramo estrecho de la carretera, situación que habría provocado la pérdida de control de la unidad y su posterior caída al abismo.

Tras recibir la alerta, integrantes del equipo de rescate de Pozuzo se desplazaron de inmediato hasta la zona para ejecutar las labores de búsqueda, recuperación y auxilio. Como resultado de las operaciones se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes, mientras que el sobreviviente fue rescatado y trasladado al distrito de Pozuzo para recibir atención médica especializada.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.