La escasez de agua en el valle de Pisco ha escalado y mantiene en vilo a miles de agricultores de la provincia. Más de 10 mil hectáreas de cultivos se encuentran en riesgo de perderse por la falta de riego, una situación que golpea directamente la economía local y que ya genera preocupación entre las familias que dependen de la actividad agrícola.

Problemática en la zona

Los campos, que deberían estar en plena etapa de riego, muestran signos de sequía. Ante ello, decenas de agricultores llegaron hasta la sede de la Junta de Usuarios de Riego en Pisco para exigir respuestas inmediatas. Señalan que llevan semanas solicitando acciones concretas, pero denuncian que no han recibido garantías sobre el abastecimiento de agua necesario para salvar sus cosechas.

A la protesta se sumaron los dirigentes de las distintas juntas de regantes del valle, quienes manifestaron su rechazo a la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades. Advirtieron que la situación es “insostenible” y que la emergencia hídrica debe ser tratada con carácter prioritario, debido al impacto económico que ya empieza a sentirse en la zona.

Los representantes del sector no descartan convocar a un paro provincial agrícola si en los próximos días no se presentan soluciones claras.

