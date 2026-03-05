Pobladores de diversos centros poblados del distrito de Humay denunciaron públicamente la persistente falta de agua potable, un servicio básico que —según afirman— no llega de manera regular a numerosas familias. La situación se agrava, indican, porque el camión cisterna municipal, en lugar de abastecer a la población, estaría siendo utilizado para transportar leña, lo que ha generado indignación y malestar generalizado en la jurisdicción.

Poblados desabastecidos

Los vecinos de Ranchería Alta, Ranchería Baja y Auquix señalaron que los pozos de almacenamiento se encuentran en condiciones deplorables, sin mantenimiento adecuado ni garantías de salubridad.

Asimismo, una pobladora identificada con las iniciales A. H. Y. (por temor a represalias) del sector Bernales, aseguró que desde hace más de tres meses no reciben agua potable y que el reparto se realiza de manera arbitraria, favoreciendo a determinados sectores mientras otros quedan desabastecidos.

En su testimonio, cuestionó el accionar de una trabajadora municipal encargada de la distribución del recurso, quien —según la denuncia— se negaría a subir a los tanques elevados para supervisar el llenado equitativo, lo que se presume unas deficiencias en la gestión operativa y presunto trato preferencial. Los pobladores consideran que esta situación vulnera su derecho fundamental al acceso al agua segura y demandan mayor transparencia en la administración del servicio.

Al respecto, el dirigente social Luis Daniel Moreyra Chira, reconocido por su labor en defensa de los derechos de la población de Humay, expresó su respaldo a las denuncias ciudadanas.

“El acceso al agua potable no es un favor político, es un derecho fundamental. No se puede permitir que existan sectores privilegiados mientras otras familias pasan meses sin el recurso”, sostuvo, exhortando a la gestión del alcalde Carlos Sulca a priorizar soluciones estructurales antes que obras que no atienden necesidades básicas.

