Más de 30 familias del centro poblado “Ranchería”, en el distrito de Humay, en la provincia de Pisco, llevan hasta tres meses sin agua en sus viviendas, que puede causar un peligro para la salud pública.

Necesidad en la zona

“Llevamos más de tres meses sin y el año pasado estuvimos igual, a veces nos vamos al río a lavar nuestra ropa o en la acequia, solo juntamos dos tachitos al mes, en mi casa somos 5 a 8 personas, el alcalde en campaña vino y nos prometió solucionar y obras para el agua, pero nunca más ha vuelto”, declaró un poblador al medio de comunicación local Plus Noticias Pisco.

Los ciudadanos indicaron que la problemática les afecta, ya que no pueden realizar su aseo personal, además sus baños están sucios y se les dificulta la preparación de sus alimentos por la falta del recurso hídrico. Se sienten abandonados por parte del alcalde el distrito de Humay, Carlos Sulca Velarde.

“Ya hemos ido a reclamar al municipio, y vienen a repartirnos solo dos tachitos de agua y dicen los señores ya es mediodía que tienen que ir almorzar y ya no regresan, siempre ponen excusas. El agua no sube, solo a las familias de abajo. Es necesario una bomba de succión para que el agua pueda llegar a las familias que vivimos en la zona alta. Parecería que al alcalde no le importara nuestra situación, siempre nos dice que nos visitará, pero no viene aquí”, dijo otra vecina.

En el centro poblado viven familias de escasos recursos económicos y hay varias ciudadanas adultas mayores, quienes por la falta del agua en algunos casos deben cruzar la vía Los Libertadores, en busca del líquido, ellas temen que alguna unidad vehicular las atropelle, ya que un ciudadano hace años perdió la vida al intentar cruzar la carretera en busca de agua.

