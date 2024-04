La Contraloría General alertó que la Municipalidad Distrital de Humay suministra agua en los centros poblados Dos de Mayo y Huarangal, en la provincia de Pisco, con parámetros que superan los límites máximos permisibles y por ende no es apta para el consumo humano.

Agua turbia

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N°020-2024-OCI/0409-SVC, y con el apoyo de un especialista de Emapisco S. A. se tomaron muestras aleatorias en viviendas y en los sistemas de abastecimiento de agua potable (desarenador y purgador) en ambas localidades donde viven 270 personas.

En el caso del poblado Dos de Mayo, el agua se capta del río Pisco mediante un sistema de abastecimiento que cuenta con dos desarenadores (uno está colmatado) y un reservorio inoperativo que tiene en su interior agua estancada y carece de tapa y cerco perimétrico.

En esa localidad, los controles se realizaron en varias viviendas. Tal como consta en el Acta Visita de Control N° 02-2024-OCI-0409/SVC de 2 de abril de 2024, se realizó la primera toma de muestras en el domicilio del señor José Humberto Flores Loza y se obtuvo 0.0 mg/L de cloro residual, mientras que respecto al parámetro turbiedad no fue posible obtener el valor en campo, debido a que sobrepasó la capacidad del equipo, motivo de que el equipo se encuentra calibrado con rangos por debajo de los 100 NTU. Seguidamente, se realizó la segunda muestra de agua en la vivienda del señor Alexis Junior Huamán Aramburú y se obtuvo en campo 0.0 mg/L de cloro residual, mientras que respecto al parámetro turbiedad, al igual que la primera muestra, no fue posible obtener el valor en campo, debido a que sobrepasó la capacidad del equipo. Finalmente, por el motivo de que el reservorio se encontraba inoperativo durante la visita, se tomó una tercera muestra en el ingreso hacia el desarenador que abastece de agua al centro poblado Dos de Mayo. De la tercera toma de muestra de agua de consumo humano se obtuvo en campo 0.0 mg/L de cloro residual, mientras que respecto al parámetro turbiedad, no fue posible obtener el valor en campo, ya que sobrepasó la capacidad del equipo.

Respecto al poblado Huaranchal, su sistema de abastecimiento que capta aguas de tipo subterránea tiene un reservorio sin funcionar y está cubierto de arena en su exterior al igual que la tubería, no posee cerco perimétrico y la tubería de ventilación muestra presencia de óxido. Se hicieron tomas de muestra en la vivienda de la señora Karen Yasmín Acevedo Figueroa, en campo se obtuvo 0.0 mg/L de cloro residual, mientras que respecto al parámetro turbiedad fue de 1.70 UNT. Posteriormente, debido a que el reservorio de almacenamiento Huarangal se encontraba inoperativo, la segunda toma de muestra se realizó en el purgador, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua al centro poblado Huarangal y de esa toma se obtuvo 0.0 mg/L de cloro residual, mientras que la turbiedad indicaba 0.79 UNT.

Tras el respectivo análisis en laboratorio, se determinó en todos los casos que los parámetros de turbiedad, cloro residual, bacterias coliformes totales, bacterias coliformes termotolerantes y bacterias heterotróficas se encuentran por encima de los límites máximos permisibles, por lo que dichas aguas no pueden ser consideradas aptas para el consumo humano, ya que la entidad no cumple con su desinfección.

La comisión de control también identificó que la entidad no formuló su plan de control de calidad del agua para establecer el programa de monitoreo de los parámetros de control obligatorio con el objetivo de asegurar la inocuidad del agua y cumplir con las disposiciones y requisitos sanitarios que exige la normativa.

También el municipio de Humay carece de un plan de contingencia que en caso de emergencia identifique fuentes alternas y el tratamiento que asegure el suministro y la calidad del agua durante el periodo adverso. Además, la entidad brinda el servicio de abastecimiento de agua potable a través de su Área Técnica Municipal, el que no es considerado un prestador de servicio de agua potable y saneamiento conforme a la normativa aplicable.

