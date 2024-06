Una serie de observaciones se han hallado en la obra de “Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Bernales, en el distrito de Humay”, según el Informe de Control Institucional N° 030-2024-OCI/0409-SCC de la Contraloría General de la República entre el 8 al 13 de mayo de este año.

Observaciones

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control N° 8 “Liquidación de Obra”, se han advertido hasta seis situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos .El informe señala que el residente e inspector de la obra no vendrían realizando oportunamente las anotaciones en el cuaderno de obra digital; lo cual podría generar posibles cuestionamientos respecto a la información consignada afectando la toma de decisiones en la ejecución y control de la misma.

Durante la inspección el contratista y supervisión no habrían estado presentes durante la ejecución de la obra, lo que pondría en riesgo la calidad y vida útil de la misma, y consecuente aplicación de penalidades por incumplimiento de cláusulas contractuales.

Falta de señalización, inexistencia de póliza de seguros, SCTR y uso completo de EPP, pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores por la exposición permanente ante riesgos de accidentes y consiguiente aplicación de penalidades, además señala que la obra contaría con partidas no ejecutadas; afectaría la correcta ejecución de las partidas perjudicando la calidad y vida útil; además, podría generar pagos injustificados en favor del contratista, ampliaciones de plazo, mayores costos y un consecuente perjuicio económico a la entidad.

Dimensión del agregado utilizado en la conformación del solado, no acorde con lo establecido en el expediente técnico podría generar que se paguen por trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas, afectando la calidad de la estructura. Asimismo, esta no se culminó dentro del plazo contractual reprogramado de obra por retrasos injustificados según su cronograma; generando incumplimiento del contrato, la afectación en la puesta del servicio de la obra, la afectación de las metas y objetivos del proyecto.

Observaron también el desprendimiento de suelos y rocas desde los taludes que se encuentran a un lado del canal, generan riesgos de peligro a la integridad física de los trabajadores, así como afectación a la obra en ejecución; situación que podría generar daños a la vida y la salud de las personas que transitan por la zona, además de la pérdida de la inversión, eso y muchas más observaciones se han encontrado.

Por ello, la autoridad recomienda hacer de conocimiento al alcalde Carlos Alberto Sulca Velarde, el presente informe con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de la obra estableciendo como plazo de 5 días para adjuntar la documentación del sustento respectivo.

