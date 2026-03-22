Una lamentable escena se registró la tarde del viernes 20 de marzo en el sector Camino de Reyes, en el distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica, donde un hombre de 50 años perdió la vida luego de caer a una acequia sin posibilidad de ser auxiliado a tiempo.

Murió ahogado

El hecho ocurrió alrededor de las 5:26 p. m., cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia de una persona dentro del canal de regadío, en una posición que generó inmediata alarma. Según relataron testigos, el cuerpo se encontraba con la cabeza sumergida, lo que llevó a pensar que aún existía la posibilidad de rescatarlo con vida.

En medio de la urgencia, dos pobladores descendieron al canal para intentar sacarlo, mientras otros pedían ayuda entre gritos y escenas de desesperación. Sin embargo, tras varios intentos, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, presumiéndose que falleció por asfixia por inmersión.

La víctima fue identificada como Alfredo Andía Castillo, conocido entre sus amistades como “Gerald”, una figura conocida en el sector. De acuerdo con versiones de personas cercanas, minutos antes del incidente habría estado compartiendo bebidas alcohólicas con conocidos. Se presume que, al dirigirse a su vivienda, perdió el equilibrio y cayó accidentalmente a la acequia, quedando atrapado sin poder salir por sus propios medios.

El suceso generó consternación entre los vecinos, quienes también manifestaron su incomodidad por la demora en la llegada de las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo, prolongando la angustia de los familiares que llegaron al lugar tras conocer lo ocurrido.

Finalmente, por disposición de la fiscal de turno, Isabel Villamares Matta, se procedió con el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue de Ica para las diligencias de ley.

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