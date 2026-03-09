La mañana de este último domingo 8 de marzo se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en el cauce San Agustín, ubicado en el distrito de Santiago, en la provincia de Ica.

Trágico hallazgo

Tras recibir la alerta, personal de la comisaría sectorial de Santiago se trasladó hasta el lugar para verificar la situación. En medio de las aguas turbias y la vegetación del cauce, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo de un varón que era arrastrado lentamente por la corriente.

En una rápida intervención, un suboficial de la Policía ingresó al cauce para realizar el rescate del cadáver, acción que fue destacada por los pobladores del sector debido al riesgo que representaba la zona. Con el apoyo de los vecinos, el cuerpo fue finalmente retirado de la acequia y colocado a un costado del canal.

Inicialmente, el joven fue reportado como una persona no identificada; sin embargo, horas después se confirmó que se trataba de Armando José Muñante Hernández, de 28 años de edad, natural del mismo distrito de Santiago. La noticia causó profundo pesar entre sus familiares, amigos y conocidos.

De acuerdo con allegados, la familia Muñante atraviesa nuevamente un momento de dolor, ya que meses atrás, en noviembre del año pasado, el joven había perdido a su abuelo, con quien mantenía una relación muy cercana. Armando cursó sus estudios en el colegio San Martín de Porres del distrito y era conocido por vecinos del lugar.

Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado a la morgue por representantes del Ministerio Público, donde personal de Medicina Legal realizará las diligencias correspondientes para confirmar su identidad oficialmente y determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Mientras tanto, la Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que el joven terminó en el cauce San Agustín. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan que los resultados de la necropsia ayuden a esclarecer este lamentable suceso.

