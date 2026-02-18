El incremento del caudal del río Ica comenzó a generar serias afectaciones en distintos puntos de la región. De acuerdo con el Reporte Hidrométrico del 17 de febrero de 2026 de la Administración Local de Agua (ALA) Ica, a las 6:00 a.m. el aforo alcanzó los 237 metros cúbicos por segundo, ubicándose en umbral normal, pero con un volumen significativo. En la estación La Achirana, 230 m³/s se mantuvieron en el cauce del río Ica y 7 m³/s fueron derivados al canal La Achirana.

Múltiples daños

En la provincia de Ica, el aumento del caudal provocó la caída de la parte posterior de una vivienda en el sector Botijería Angulo Norte. La erosión del terreno colindante generó un forado tras el socavamiento de la base, comprometiendo la cocina y diversos enseres.

Vecinos alertaron que el terreno cedió progresivamente debido a la fuerza del agua, que continúa golpeando las riberas.

El distrito de Ocucaje es uno de los más golpeados. En el sector San José de Pinilla, agricultores reportan que cerca de 90 hectáreas quedaron arrasadas por el desborde y la acumulación de lodo.

Cultivos de uva, granada y terrenos listos para la siembra de zapallo resultaron afectados. El fundo El Sol y el sector Achis figuran entre los puntos más impactados.

Pedro Rodríguez, presidente de la comisión de regantes, informó que las pérdidas son cuantiosas y cuestionó la falta de respuesta oportuna tras reuniones previas con la autoridad distrital. Los productores advierten pérdidas económicas y exigen la ejecución de defensas ribereñas para evitar un escenario más grave.

