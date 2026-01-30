Ayer 29 de enero, se conmemoró 28 años del desborde del río Ica, uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la provincia de Ica. Aquel día de 1998, la ciudad y sus distritos sufrieron un desastre natural que transformó para siempre el paisaje urbano y la vida de miles de familias.

Inundación en Ica

El 29 de enero de 1998, tras un día de lluvias intensas, el río Ica comenzó a desbordarse pasadas las 8:00 p. m., rompiendo muros de contención y anegando amplias zonas de la ciudad. En cuestión de minutos, el agua, acompañado de lodo y troncos, arrasó calles, viviendas y cultivos, dejando escenas de devastación inéditas.

Aquel desastre dejó un saldo de miles de viviendas destruidas o seriamente dañadas. Según reportes recopilados por medios y archivos históricos, se estima que 4 300 viviendas quedaron totalmente destruidas, 6 000 resultaron afectadas y otras 4 500 sufrieron daños parciales, junto con la pérdida de decenas de miles de hectáreas de cultivos agrícolas, entre algodón, uva y espárragos, generando pérdidas superiores a los 700 millones de soles en aquel entonces.

La magnitud del desastre fue tal que numerosas familias quedaron sin hogar y la economía regional sufrió un fuerte impacto. El fenómeno fue parte del episodio climático asociado al Fenómeno de El Niño 1997-98, que provocó lluvias atípicas en distintas partes del país y puso en evidencia la falta de preparación frente a eventos de alta intensidad hidrológica.

Con el paso de los años, la conmemoración de este hecho se ha convertido no solo en un recordatorio de lo que se vivió, sino también en una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer la prevención y gestión de riesgos.

Ayer, la bandera nacional se ondeó a media asta en la Plaza de Armas de Ica como símbolo de memoria y respeto a las familias afectadas por aquella inundación que, a casi tres décadas de distancia, sigue viva en la memoria colectiva de la población.

