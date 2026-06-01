Unas seis personas fueron detenidas mediante operativos realizados por la Policía Nacional en diferentes lugares de la región Lambayeque.

Robo agravado

Una de los casos se registró a las 8 y 20 de la noche del último miércoles, cuando transeúntes y agentes del serenazgo del distrito de Pimentel atraparon a Jhonny Nilfredo Cieza Rojas (18), alias “El Cajacho”; y Jean Pool Aldair Vásquez Vílchez (18), (a) “El Menor”, implicados en el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

De acuerdo a la información policial, el arresto ciudadano sucedió luego de que ambos individuos fueran sorprendidos asaltando a una joven estudiante cerca a la Universidad Señor de Sipán, a quien luego la despojaron de su laptop y un teléfono celular de alta gama.

Posteriormente, los facinerosos pretendieron darse a la fuga en una mototaxi; sin embargo, fueron alcanzados, reducidos y golpeados por otros universitarios y los serenos que pasaban por el lugar. Luego solicitaron apoyo de un patrullero, cuyos agentes PNP condujeron a los sospechosos hasta la comisaría de Pimentel.

Robo de teléfono celular

Por otro lado, en José Leonardo Ortiz, fue detenido Luis Humberto Cubas Cubas (34), al momento que escapaba en una mototaxi luego de haber arrebatado el equipo móvil valorizado en S/1,200 a Maricielo Gonzáles Idrogo (18), quien transitaba con dirección al mercado Moshoqueque. Los efectivos PNP recuperaron el dispositivo e incautaron el vehículo motorizado.

En Olmos, los ronderos retuvieron a tres personas implicadas en el hurto de 11 cabezas de ganado valorizadas en S/33,000, entre ellos al presunto abigeo Wilmer Torres.

También se detuvo a Jerson Sánchez, quien sería comprador, matarife y tiene una carnicería; y a Luis Albán, propietario del terreno donde se ubica un camal clandestino en el sector Nitape. A todos los castigaron con ejercicios para que revelen el nombre de sus cómplices.