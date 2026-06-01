Keiko Fujimori inició su participación en el debate de la segunda vuelta con un mensaje de presentación dirigido a los ciudadanos, en el que expuso sus principales planteamientos y destacó los ejes de su propuesta de gobierno.

El encuentro se lleva a cabo este domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima y forma parte de las actividades previas a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Durante el debate, Fujimori confronta sus propuestas con las de Roberto Sánchez en temas clave para el país.

“Quiero empezar agradeciendo a Dios. En los momentos más difíciles y también los más importantes, él siempre se hace presente como nuestro guía. Somos el país más emprendedor del mundo. Tenemos las tierras más ricas y variadas, unas bases económicas sólidas y sobre todo somos un pueblo que que nunca se rinde”, expresó.

“Tenemos todo para progresar, solo nos falta ordenarnos. Esta elección no se trata de mí, ni de generar más divisiones. Se trata de cuál es el equipo que está más capacitado para ordenar nuestro país. Si los peruanos nos dan una oportunidad, en 5 años dejaremos un país con más empleo y con más seguridad”, añadió.

Al responder a la pregunta sobre por qué quiere ser presidenta de la República, la candidata de Fuerza Popular expresó lo siguiente: "Una vez más el Perú en un momento crítico y tenemos dos opciones: O hacemos algo ahora para arreglar nuestro país o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos. Estas son las dos opciones que tiene hoy nuestro país“.

“Orden es pollo más barato, balones de gas a precio accesible, fertilizantes a buen precio para tu cosecha, saber que saldrás a trabajar y volverás sano y salvo a tu casa. Caos es incertidumbre y destrucción. A nuestro país hace falta ordenarlo, no destruirlo, como propone la fórmula Castillo, Sánchez, Antauro. Nosotros tenemos una gran diferencia. Hemos logrado construir un equipo con experiencia y capacidad para resolver estos problemas”, refirió.