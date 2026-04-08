La Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra investigando la misteriosa muerte de un hombre de 42 años, encontrado sin vida en una habitación del hostal Arena Dorada, ubicado en la urbanización Santa María, en Ica. El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00 a.m. del 5 de abril de 2026, cuando el personal del hostal alertó a las autoridades sobre el deceso.

Cuerpo sin vida

Según información preliminar, el hombre no era natural de Ica, sino de Lima, y su residencia estaba registrada en el distrito de San Martín de Porres. Aunque las circunstancias exactas de su muerte aún se desconocen, el fallecido tenía antecedentes de procesos legales pendientes por casos de violencia contra la mujer.

El fallecido deja tres hijas menores de edad, de 7, 9 y 12 años, quienes ahora enfrentan la dura realidad de haber quedado huérfanas. La tragedia ha conmocionado a la comunidad local.

El comandante John Posada Huapaya, comisario de Ica, fue quien solicitó la autorización para el internamiento del cuerpo, lo cual se realizó inmediatamente después del hallazgo. Además, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Ica, a fin de determinar con precisión las causas de la muerte.

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