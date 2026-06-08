Del 11 al 21 de junio se realizará la primera edición del Festival Cine Dentro del Cine (FECIDECI), una propuesta inédita en el país que reúne películas cuya temática principal gira en torno al propio universo cinematográfico.

La programación incluye 38 producciones entre largometrajes y cortometrajes, documentales y ficciones, provenientes de distintos países. Las obras seleccionadas exploran temas como la creación cinematográfica, la preservación audiovisual, la cinefilia, la memoria del cine y la influencia de este arte en la sociedad.

Un recorrido por tres ciudades

El festival iniciará sus actividades en Trujillo entre el 11 y el 14 de junio.

Posteriormente llegará a Lima desde el 15 de junio y concluirá en Arequipa, donde se desarrollarán las últimas jornadas entre el 18 y el 21 de junio.

Según la organización, esta estructura itinerante busca ampliar el acceso a propuestas cinematográficas independientes y fortalecer la descentralización de la actividad cultural.

Películas sobre directores, espectadores y la historia del cine

Uno de los principales atractivos de la programación es la presencia de producciones vinculadas a reconocidas figuras del cine mundial.

Entre los nombres presentes en distintas obras seleccionadas figuran el cineasta estadounidense David Lynch, el director finlandés Aki Kaurismäki, el realizador Martin Scorsese y la documentalista venezolana Margot Benacerraf.

La selección busca ofrecer una mirada amplia sobre las múltiples formas en que el cine se representa, se cuestiona y se analiza a sí mismo.

Competencias y muestras especiales

FECIDECI contará con dos competencias oficiales.

La sección de largometrajes tendrá como sede la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), mientras que la competencia de cortometrajes se desarrollará en la Biblioteca Nacional del Perú.

Los organizadores también han programado seis muestras paralelas que permitirán explorar distintas temáticas relacionadas con la producción cinematográfica mundial.

Acceso gratuito en la mayoría de sedes

El festival cuenta con el respaldo de la Filmoteca PUCP y de la Embajada de Finlandia en el Perú.

Además, la mayor parte de las funciones serán de ingreso libre, con excepción de algunas actividades programadas en el espacio cultural Umbral de Arequipa.

La organización señala que uno de los principales objetivos del evento es acercar el cine de autor y la reflexión cinematográfica a públicos diversos, tanto especialistas como espectadores que buscan descubrir nuevas propuestas audiovisuales.

Datos clave

FECIDECI se realizará del 11 al 21 de junio de 2026.

Tendrá actividades en Trujillo, Lima y Arequipa.

Reunirá 38 películas entre largometrajes y cortometrajes.

Es el primer festival peruano dedicado exclusivamente al cine sobre el cine.

La mayoría de las funciones serán gratuitas.

Cuenta con el apoyo de la Filmoteca PUCP y la Embajada de Finlandia.