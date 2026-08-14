Por: Feliciano Gutiérrez

Otro hecho de sangre. Un varón 30 años, aproximadamente, fue hallado sin vida este viernes en el barrio Los Olivos, ubicado en el centro poblado de Minas La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina (Puno).

El cuerpo, que vestía un mameluco minero y un pasamontaña negro, presentaba un impacto de bala con orificio de entrada en la nuca y salida en el rostro, además de otras lesiones.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana cerca de una bocamina abandonada, en la misma zona donde hace más de un mes se encontraron otros cuatro cuerpos con signos de proyectil de arma de fuego. Las autoridades manejan la hipótesis preliminar de que la víctima habría sido asesinada en otro lugar y posteriormente abandonada en el sector.

Tras el reporte de los transeúntes, efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de La Rinconada y agentes de Seguridad Ciudadana acordonaron inmediatamente el área pública para preservar los indicios. Posteriormente llegaron los peritos de criminalística y del fiscal de turno de la Fiscalía Mixta Provincial de Ananea para el levantamiento del cadáver.

Este nuevo hecho de sangre incrementa la preocupación de los pobladores ante la creciente ola de inseguridad y violencia en el referido centro poblado. Las investigaciones correspondientes continuarán para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar plenamente a la víctima.

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