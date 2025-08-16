Al promediar las 10:00 de la mañana de este sábado 16 de agosto, un varón de aproximadamente 44 años fue hallado sin vida en el interior de la habitación n.º 28 del Hostal Violeta, ubicado en la calle Nueva 425, del Cercado de Arequipa.

Los policías de la Comisaría Palacio Viejo encontraron el cuerpo de quien sería Javier Juan de Dios Escobar Condori, tendido en posición de cúbito ventral. Alrededor del cadáver se observaron abundantes manchas de sangre y un cable eléctrico, lo que haría pensar que se trataría de un homicidio, sin embargo, hecho está en investigación de la Divincri para determinar el crimen.

Sucede que, según el registro de huéspedes, el cuarto estaba alquilado desde el 5 de agosto por Miguel Ángel Guevara Salas, quien no se encontraba en el lugar al momento de la intervención.

Trabajador del hostal refiere que que la noche del 15 de agosto, Guevara recibió la visita de Escobar Condori y ambos habrían consumido bebidas alcohólicas en la habitación, para luego retirarse el inquilino por la tarde. Vecinos de las habitaciones contiguas señalaron que durante la noche se escuchaba música a alto volumen.

Además, los familiares de la víctima llegaron al lugar. El caso quedó en manos de la Divincri y el Ministerio Público, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer si se trató de un homicidio o suicidio.