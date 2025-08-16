El choque entre un bus interprovincial y un tráiler en el sector Ventilla, distrito de Santa Lucía (Lampa), dejó siete muertos y más de veinte heridos. Las autoridades ya confirmaron la identidad de algunas víctimas.

Fallecidos

Hércules Córdova Villal

Genaro Ernesto Lazo Ruiz

Enrique Alba Freyre

Tres mujeres no identificadas

Un hombre no identificado

Heridos atendidos en Santa Lucía

Cecilia Zambrano Lavado (34)

Juana Pacheco (50)

Katy Deusousa Ruiz (34)

Jaime Ccori Coarite (58)

Rosa Palomino (50)

Erika Collado Carpio (45)

Ana María Vilva Ayma (60)

Erison Masa Tapara (25)

Ernestina Airampu Flores (86)

Luis Sánchez Silva (83)

Julio César Anquise Quispe

Un menor de 3 años

Heridos trasladados a Juliaca

Ronaldo López Canayo

Soria Liz Mamani Guevara

Yuri Nereida Salas Escalante

Bacilio Ramírez Barriga

Cristian Coila Vilca

Edison Quispe Tumi

George Robles Valle

Julián Quispe Quinto

Guido Luis Yucra Carlos

Alexander Ikam Tsumu

Bryan Jampiel Inoue Moreno

Lucero Milagros Benavente Calla

Kelly Almendra Calla Huapaya

Teobaldina Herrera Díaz

Una mujer no identificada con amputación de miembro derecho

Un menor de aproximadamente 1 año

7 fallecidos y más de 20 heridos tras choque de ómnibus y tráiler

Otra tragedia. Al menos 7 fallecidos y más de 20 heridos es el saldo lamentable de un nuevo accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 244 de la vía Arequipa, Juliaca, en el sector Ventilla, distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa.

Cerca de las 21 horas del viernes, el tráiler de matrícula Z1L-973 colisionó contra un bus de la empresa Wayra con placa C3X-969 que se desplazaba con destino a Juliaca con más de 30 pasajeros.

Los viajeros de otras unidades, al percatarse del hecho, alertaron a los policías, bomberos y el personal de salud, quienes llegaron a la escena del siniestro. Tras un arduo trabajo por varias horas, lograron rescatar a los heridos y fallecidos.

Unos 12 heridos fueron trasladados al centro de salud de Santa Lucia y otra cantidad fue derivado directo a los establecimientos de salud de la ciudad de Juliaca.

“Dos personas quedaron completamente atrapados en el bus, hemos demorado varias horas para rescatar”, refirió el comandante de la Compañía de Bomberos, Luis Frisancho.

El accidente generó un caos vehicular, ya que el bus y el tráiler terminaron recostados en la carretera, bloqueando totalmente el tránsito. Decenas de vehículos, en ambos lados, quedaron varados hasta la madrugada de este sábado.