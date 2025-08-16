El choque entre un bus interprovincial y un tráiler en el sector Ventilla, distrito de Santa Lucía (Lampa), dejó siete muertos y más de veinte heridos. Las autoridades ya confirmaron la identidad de algunas víctimas.
Fallecidos
- Hércules Córdova Villal
- Genaro Ernesto Lazo Ruiz
- Enrique Alba Freyre
- Tres mujeres no identificadas
- Un hombre no identificado
Heridos atendidos en Santa Lucía
- Cecilia Zambrano Lavado (34)
- Juana Pacheco (50)
- Katy Deusousa Ruiz (34)
- Jaime Ccori Coarite (58)
- Rosa Palomino (50)
- Erika Collado Carpio (45)
- Ana María Vilva Ayma (60)
- Erison Masa Tapara (25)
- Ernestina Airampu Flores (86)
- Luis Sánchez Silva (83)
- Julio César Anquise Quispe
- Un menor de 3 años
Heridos trasladados a Juliaca
- Ronaldo López Canayo
- Soria Liz Mamani Guevara
- Yuri Nereida Salas Escalante
- Bacilio Ramírez Barriga
- Cristian Coila Vilca
- Edison Quispe Tumi
- George Robles Valle
- Julián Quispe Quinto
- Guido Luis Yucra Carlos
- Alexander Ikam Tsumu
- Bryan Jampiel Inoue Moreno
- Lucero Milagros Benavente Calla
- Kelly Almendra Calla Huapaya
- Teobaldina Herrera Díaz
- Una mujer no identificada con amputación de miembro derecho
- Un menor de aproximadamente 1 año
Cerca de las 21 horas del viernes, el tráiler de matrícula Z1L-973 colisionó contra un bus de la empresa Wayra con placa C3X-969 que se desplazaba con destino a Juliaca con más de 30 pasajeros.
Cerca de las 21 horas del viernes, el tráiler de matrícula Z1L-973 colisionó contra un bus de la empresa Wayra con placa C3X-969 que se desplazaba con destino a Juliaca con más de 30 pasajeros.
Los viajeros de otras unidades, al percatarse del hecho, alertaron a los policías, bomberos y el personal de salud, quienes llegaron a la escena del siniestro. Tras un arduo trabajo por varias horas, lograron rescatar a los heridos y fallecidos.
Unos 12 heridos fueron trasladados al centro de salud de Santa Lucia y otra cantidad fue derivado directo a los establecimientos de salud de la ciudad de Juliaca.
“Dos personas quedaron completamente atrapados en el bus, hemos demorado varias horas para rescatar”, refirió el comandante de la Compañía de Bomberos, Luis Frisancho.
El accidente generó un caos vehicular, ya que el bus y el tráiler terminaron recostados en la carretera, bloqueando totalmente el tránsito. Decenas de vehículos, en ambos lados, quedaron varados hasta la madrugada de este sábado.