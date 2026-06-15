La escuadra de Barza Trujillo continúa imparable en la Liga de Ascenso Femenina 2026, que organiza la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo, y marcha como líder tras sumar su segundo triunfo.

Las dirigidas por Martín Adrianzén tuvieron que bregar duro para derrotar por 3-2 Juventud DEBSSA, en el Estadio Chan Chan de Trujillo. Con esta victoria, llevan 6 puntos y se consolidan en lo alto junto al equipo de Unión Dos de Mayo.

Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo, resaltó el accionar de sus muchachas y tiene claro que el objetivo es pelear el título. Además de avanzar a la otra fase de la Copa Perú. “Paso a paso, nuestras chicas van por buen camino. Queda seguir entrenando y prepararnos para afrontar una nueva final”, indicó.

En otros resultados de la jornada dos: Real Diamante 0-4 Club Deportivo La Juventud del Barrio 3 e Independiente 0-11 Unión Dos de Mayo.

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