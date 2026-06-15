Derrotaron 3-2 Juventud DEBSSA, en el Estadio Chan Chan de Trujillo.
Derrotaron 3-2 Juventud DEBSSA, en el Estadio Chan Chan de Trujillo.

La escuadra de Barza Trujillo continúa imparable en la Liga de Ascenso Femenina 2026, que organiza la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo, y marcha como líder tras sumar su segundo triunfo.

Las dirigidas por Martín Adrianzén tuvieron que bregar duro para derrotar por 3-2 Juventud DEBSSA, en el Estadio Chan Chan de Trujillo. Con esta victoria, llevan 6 puntos y se consolidan en lo alto junto al equipo de Unión Dos de Mayo.

Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo, resaltó el accionar de sus muchachas y tiene claro que el objetivo es pelear el título. Además de avanzar a la otra fase de la Copa Perú. “Paso a paso, nuestras chicas van por buen camino. Queda seguir entrenando y prepararnos para afrontar una nueva final”, indicó.

En otros resultados de la jornada dos: Real Diamante 0-4 Club Deportivo La Juventud del Barrio 3 e Independiente 0-11 Unión Dos de Mayo.

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