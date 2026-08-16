El pleno del Congreso debatirá mañana lunes 17 de agosto la conformación de la Comisión Permanente para el periodo legislativo 2026-2027.

La sesión fue convocada por el presidente del Parlamento, Miguel Torres, y está programada para las 4 p.m. en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

De acuerdo con la agenda, los legisladores sesionarán para definir el número de integrantes de este órgano que, en el flamante Legislativo bicameral, deberá contar con una representación proporcional de senadores y diputados.

Además, se establecerá la cantidad de miembros de las comisiones bicamerales de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Antes del pleno, la Junta de Portavoces Conjunta se reunirá a las 10 a.m. en la Sala Grau para coordinar los temas de la jornada.

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