Un bus de la empresa de transporte interprovincial Z Buss fue atacado a balazos cuando se desplazaba por la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Independencia.

La unidad se encontraba en plena ruta en la víspera, con dirección a Huacho, cuando se produjo el criminal ataque.

El atentado, atribuido a presuntos extorsionadores, se convirtió en el séptimo perpetrado contra la empresa en las últimas semanas. Pese a la violencia del tiroteo, felizmente no se reportaron pasajeros ni trabajadores heridos.

Según las primeras investigaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron al vehículo y dispararon a la unidad cerca del paradero Senati.

El bus recibió al menos dos impactos de bala. Pese a ello, el conductor continuó su recorrido hacia Huacho, informaron fuentes policiales.

Ferocidad

Agentes de la Policía y personal especializado acudieron a la zona para realizar las diligencias. Los peritos encontraron seis casquillos de bala en los alrededores y verificaron los impactos ocasionados por los proyectiles.

Este hecho revela la ferocidad del ataque y la clara intención criminal de los pistoleros.

Como se recuerda, la empresa Z Buss ya había sido blanco de una serie de atentados desde junio pasado.

El primero de estos atentados fue perpetrado contra su agencia de Independencia, la misma que fue baleada por delincuentes a bordo de motocicletas.

Posteriormente, desconocidos dejaron un artefacto explosivo en el local, a manera de amenaza. En otro ataque, un trabajador fue baleado de gravedad.

La Policía investiga estos hechos como parte de una posible ofensiva de organizaciones dedicadas al cobro de cupos y extorsión a empresas de transporte que cubren las rutas hacia el norte chico. Las autoridades buscan identificar a los responsables.

Trabajadores y pasajeros mostraron su preocupación por los ataques y pidieron la intervención de las autoridades.