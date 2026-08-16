Un aparatoso accidente de tránsito dejó 31 personas heridas la mañana de este sábado 15 de agosto en el kilómetro 444 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del ingreso al sector de Soysongo, en la provincia de Nasca. El siniestro involucró a un bus que trasladaba trabajadores desde Palpa hacia un fundo de la zona y a un camión de carga.

Brutal accidente

De acuerdo con la información preliminar, el bus transportaba a 34 pasajeros, quienes se dirigían desde la ciudad de Palpa hacia el fundo Soysongo para cumplir con sus labores agrícolas. Cuando la unidad se encontraba a la altura del acceso al sector, se produjo un choque por alcance con un camión que transportaba un cargamento de paltas.

Las primeras versiones recogidas en el lugar señalan que el bus habría disminuido la velocidad para ingresar hacia Soysongo cuando fue impactado en la parte posterior por el vehículo de carga. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser corroborada por las autoridades encargadas de las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Producto del fuerte impacto, el bus terminó volcado en el ingreso a Soysongo, dejando a numerosos pasajeros con lesiones de diversa consideración. Algunos ocupantes permanecieron inicialmente en el lugar, mientras aquellos que presentaban golpes de mayor consideración fueron evacuados rápidamente hacia un establecimiento de salud.

En total, 31 pasajeros fueron trasladados al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde recibieron atención médica. Las labores de auxilio estuvieron a cargo de unidades de emergencia, entre ellas personal del Cuerpo de Bomberos y Serenazgo. De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales.

La unidad de pasajeros involucrada tiene placa Z1O-514 y, según la información registral proporcionada, correspondería a la empresa Transporte Changuillo Tours E.I.R.L. El vehículo realizaba el traslado de trabajadores hacia los campos agrícolas de Soysongo cuando ocurrió el accidente.

Por su parte, el camión involucrado tiene placa C3F-755 y transportaba una carga de paltas. Tras el accidente, ambas unidades presentaron daños como consecuencia de la colisión, mientras el bus quedó volcado a un costado del acceso hacia el sector.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y equipos de emergencia para auxiliar a los afectados, asegurar la zona y desarrollar las primeras diligencias. El accidente también generó complicaciones en la circulación vehicular por este tramo de la Panamericana Sur mientras se realizaban las labores de atención y retiro de las unidades.

Entre los ocupantes del bus se encontraban trabajadores de diferentes edades, desde jóvenes de 18 años hasta un adulto mayor de 61 años. Mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas del choque y establecer responsabilidades, la atención permanece centrada en la evolución de los 31 trabajadores heridos que fueron evacuados al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola.

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