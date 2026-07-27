Un grave accidente de tránsito se registró la noche del sábado 25 de julio en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Villacurí, en el kilómetro 273, dejando como saldo preliminar siete personas heridas, entre ellas un niño de aproximadamente 10 meses de edad.

Brutal choque

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., en las inmediaciones de la entrada al fundo Chapi, donde una camioneta de placa BRP-205, que se dirigía de Lima hacia Ica, colisionó con un camión que terminó volcado sobre la vía.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de carga transportaba tuberías para agua destinadas a la Asociación Nuevo Perú de Villacurí, las cuales quedaron esparcidas a un costado de la carretera tras el impacto.

Como consecuencia del choque, dos ocupantes del camión resultaron heridos. En tanto, en la camioneta viajaban cuatro adultos y un niño de aproximadamente 10 meses, quienes también sufrieron heridas de diversa consideración.

El menor fue evacuado al Hospital Regional de Ica, mientras que dos de los adultos que viajaban en la camioneta fueron trasladados al Hospital Santa María del Socorro en dos ambulancias del Cuerpo General de Bomberos y una unidad de CoviPerú para recibir atención médica.

Imágenes registradas en el lugar muestran que la camioneta terminó completamente destrozada debido a la fuerza del impacto, mientras que el camión quedó volcado a un lado de la vía junto a la carga que transportaba.

Según manifestaron algunos testigos, una de las hipótesis que deberá ser investigada es que el camión presuntamente se encontraba sin luces al momento del accidente. La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

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