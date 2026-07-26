Un grave accidente de tránsito se registró la noche del viernes 24 de julio en la carretera Panamericana Sur, en el tramo ubicado entre las provincias de Pisco e Ica, dejando como saldo varios heridos.

Siniestro vial

De acuerdo con las imágenes difundidas tras el siniestro, un auto de color negro impactó violentamente por la parte posterior de un tráiler que se desplazaba por la vía. Como consecuencia del choque, la unidad menor quedó con la parte delantera completamente destruida.

La magnitud del impacto provocó que algunos de los ocupantes del auto quedaran atrapados entre los restos del vehículo, lo que obligó a la intervención del Cuerpo General de Bomberos, cuyos efectivos realizaron labores de rescate para liberarlos.

Tras ser extraídos de la unidad, los heridos fueron auxiliados y puestos a disposición del personal de emergencia para recibir atención médica. Las circunstancias que originaron el accidente aún no han sido esclarecidas y serán materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

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