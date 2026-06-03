Un aparatoso accidente de tránsito entre un pesado tráiler y un camión fuso dejó tres personas heridas ayer martes 2 de junio, alrededor de la 1:45 de la tarde, en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 467, en el ingreso al sector Valle Las Trancas, en la provincia de Nasca.

Severo siniestro

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió por causas que aún son materia de investigación. Testigos señalaron que uno de los vehículos retornaba desde el Valle Las Trancas con dirección a la Panamericana Sur cuando se produjo la colisión con la unidad pesada que circulaba de sur a norte. La fuerza del impacto provocó severos daños materiales en ambas unidades y movilizó a los equipos de emergencia.

Hasta el lugar acudieron unidades de las compañías de Bomberos de Nasca y Vista Alegre, además de personal de la Policía de Carreteras. Debido a la magnitud del accidente, fue necesaria la intervención de tres ambulancias y una unidad de rescate para atender a los ocupantes afectados y asegurar la zona mientras se realizaban las labores de auxilio.

Los heridos fueron identificados como Danny Jonathan Condori Mamani (36), Estanislao Gómez Ríos (53) y Alberto Armando Gálvez Herrera (32). Según el reporte médico preliminar, los tres ingresaron al Servicio de Emergencia del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca con diagnóstico de policontusos por accidente de tránsito, quedando en sala de observación tras ser estabilizados por el personal de salud.

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

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