La carretera Panamericana Sur fue escenario de dos aparatosos accidentes de tránsito registrados entre la noche del sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de mayo, dejando varios heridos y cuantiosos daños materiales en distintos tramos de la vía. Uno de los hechos más impactantes ocurrió en el sector Santa Cruz de Villacurí, donde un auto tico colectivo terminó partido en dos tras un brutal choque.

Brutales choques

El primer accidente ocurrió en el kilómetro 297 de la Panamericana Sur, en jurisdicción del distrito de Subtanjalla. En este punto, un bus interprovincial de la empresa Perú Bus, de placa Y2L-424, colisionó violentamente contra una miniván de matrícula W3M-507, provocando daños severos en la unidad menor y generando el asombro entre los conductores que transitaban por el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el bus era conducido por Juan Carlos Aquise Urbano, de 41 años, mientras que la unidad que llevó la peor parte estaba al mando de Jaime Curo Ordóñez, de 31 años. El impacto destruyó gran parte del lado del conductor del vehículo, arrancando incluso el sistema de dirección y dejando la unidad prácticamente destrozada.

La fuerza del choque ocasionó daños en la llanta, araña, rótula, parabrisas y estructura de la carrocería de la miniván. El conductor resultó herido y fue auxiliado rápidamente por personal del SAMU y miembros del Cuerpo General de Bomberos, quienes lo trasladaron al hospital regional para recibir atención médica especializada.

Transportistas que circulan constantemente por este tramo de la Panamericana Sur denunciaron la falta de iluminación y señalización adecuada, indicando que durante las noches la visibilidad es reducida y los accidentes son frecuentes debido al exceso de velocidad y las peligrosas maniobras de algunos conductores.

Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar las responsabilidades del hecho. Asimismo, los pasajeros del bus fueron trasladados hacia otra unidad para continuar con su viaje.

Horas después, ya en la madrugada del domingo 17 de mayo, un segundo y violento accidente volvió a sacudir la Panamericana Sur, esta vez en el sector Villacurí, a la altura de la empresa Agrolatina, conocida como Fundo Pepe, en jurisdicción de Salas Guadalupe. Un automóvil blanco y un tico colectivo que cubría la ruta Guadalupe–Expansión chocaron brutalmente.

El impacto fue devastador y terminó partiendo en dos al tico colectivo, cuyas partes quedaron esparcidas sobre la vía. Testigos relataron que varias personas quedaron tendidas sobre el pavimento mientras otros ocupantes gritaban desesperadamente pidiendo ayuda en medio de la oscuridad de la carretera.

Bomberos y personal de salud llegaron rápidamente al lugar para socorrer a los heridos y trasladarlos hacia distintos establecimientos médicos. Pese a la magnitud del choque, el conductor del tico sobrevivió milagrosamente y no presentó lesiones de gravedad, aunque sí sufrió fuertes golpes producto del impacto.

Ciudadanos y transportistas volvieron a exigir mayor control vehicular, mejor iluminación y medidas urgentes de seguridad para evitar que esta importante vía siga siendo escenario de tragedias.

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