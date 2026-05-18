La Municipalidad Provincial de Ica concretó el pago de S/494,993.30 en el Banco de la Nación como parte del proceso de expropiación de un área de 3,006.02 metros cuadrados perteneciente al Club Centro Social de Ica, terreno que será destinado a la ejecución de la esperada doble vía hacia Huacachina.

Terreno para obra vial

De acuerdo con la información oficial de la comuna provincial, este desembolso representa el principal avance administrativo dentro del procedimiento de expropiación, el cual permitirá disponer del área necesaria para dar continuidad a la obra vial que busca mejorar el acceso hacia uno de los principales destinos turísticos de la región.

El pago ya fue firmado por el alcalde de Ica, Carlos Reyes, y ha sido realizado como compensación por el terreno comprendido en el proyecto, luego de haberse determinado su necesidad para la ampliación de la vía. Asimismo, la municipalidad notificó formalmente al club sobre la transferencia del monto establecido, en cumplimiento del proceso legal correspondiente.

Tras la notificación y el depósito efectuado, el Club Centro Social de Ica cuenta con un plazo de 10 días hábiles para entregar el área requerida. En caso de no cumplirse con la entrega voluntaria del terreno, la comuna advirtió que se procederá con la ejecución coactiva y la toma de posesión del espacio para continuar con la ejecución de la obra.

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