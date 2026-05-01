El Concejo Provincial de Ica aprobó por unanimidad la expropiación de un terreno de 3,006.02 metros cuadrados perteneciente al Club Centro Social Ica, decisión que permitirá avanzar con la ejecución de una ciclovía en una de las principales vías de la ciudad.

Sesión de concejo

La sesión ordinaria se inició a las 4:40 de la tarde del 30 de abril y, tras el debate correspondiente, la votación se concretó a las 4:58 p.m. El acuerdo autoriza la expropiación del predio inscrito en la Partida Registral N.° 40001069 de la Sunarp, necesario para el proyecto de inversión denominado “creación de la ciclovía comprendido entre el tramo de la avenida Cutervo a la avenida Huacachina”.

Durante la exposición del caso, la presidenta de la Comisión de Asuntos Legales, regidora Celia Agreda de Raffo, informó que el expediente administrativo compuesto por 386 folios fue revisado de manera prioritaria, pese a haber sido recibido pocos días antes de la sesión.

La regidora detalló que la Municipalidad Provincial de Ica agotó las vías de negociación directa con el Club Centro Social Ica para la adquisición del terreno; sin embargo, no se logró un acuerdo. Explicó que posteriormente se realizó la tasación correspondiente conforme a ley, incluyendo la valoración del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero esta tampoco fue aceptada por los representantes del club, quienes consideraron que el monto propuesto era insuficiente.

Ante este escenario, la comisión concluyó que procedía la expropiación por causa de necesidad pública. “Se trata de una decisión que va a quedar como antecedente importante, porque responde a una obra que beneficiará a la población”, sostuvo Agreda durante su intervención, al solicitar el respaldo del pleno y la delegación de facultades al alcalde para ejecutar el proceso conforme al marco legal vigente.

En el debate también participó el regidor Paul Astohuamán, quien respaldó la medida señalando que la municipalidad cumplió con todos los procedimientos administrativos exigidos, desde la solicitud de adquisición hasta la notificación de la tasación al propietario. Añadió que el proyecto está vinculado al desarrollo vial de la ciudad, particularmente al eje que conecta con la laguna de Huacachina.

Con el voto favorable de todos los regidores presentes, por unanimidad el Concejo aprobó la expropiación del terreno, dando luz verde a una etapa clave del proyecto.

Tras la sesión, el alcalde de Ica, Carlos Reyes, se pronunció sobre el acuerdo adoptado y explicó los siguientes pasos. Indicó que la municipalidad realizará el pago correspondiente al Club Centro Social Ica de acuerdo con la tasación oficial, procederá con la notificación formal y gestionará la entrega del terreno, así como su inscripción en los Registros Públicos.

El burgomaestre también advirtió que, si bien existe la posibilidad de que el club recurra a la vía judicial, la normativa vigente establece que este tipo de acciones no detiene el proceso de expropiación. “La ley es clara: ninguna acción judicial suspende la ejecución de una expropiación por necesidad pública”, precisó.

Cabe señalar que, la tasación del Ministerio de Vivienda, señala que se debe pagar 495 mil 993.30 soles por el terreno, mientras que el Club Centro Social Ica pide más de S/3 millones 382 mil.

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