El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, anunció que la comuna iniciará el proceso de expropiación del terreno perteneciente al Club Centro Social Ica, espacio considerado clave para culminar la doble vía hacia Huacachina.

Terreno en disputa

Según explicó, la medida se adoptará tras la negativa de la institución privada a aceptar la valorización oficial realizada por el Ministerio de Vivienda, entidad encargada de fijar el monto del predio. Precisó que, al no existir acuerdo voluntario, la municipalidad aplicará el procedimiento establecido por ley para recuperar el área destinada a una obra de interés público.

Reyes detalló que cuando un propietario acepta la expropiación desde la primera notificación, la norma permite otorgar hasta un 30 % adicional sobre la tasación como incentivo. Sin embargo, remarcó que en este caso “ellos más bien se han opuesto”, por lo que solo corresponderá pagar el valor exacto determinado por el ministerio, sin beneficios adicionales.

El trámite contempla depositar el monto en el Banco de la Nación y comunicar a Registros Públicos para que el terreno sea inscrito a nombre de la municipalidad. Posteriormente, se notificará al club para la entrega del área y, de no concretarse, la comuna podrá intervenir de manera directa. “Si no lo hacen, nosotros tomamos posesión de los terrenos”, advirtió el burgomaestre.

La autoridad remarcó que un eventual proceso judicial no paralizaría la expropiación, ya que la legislación prioriza el interés general cuando se trata de proyectos de infraestructura que benefician a la población. En ese sentido, afirmó que la obra no puede seguir retrasándose por observaciones particulares ni trámites que busquen detener su ejecución.

La doble vía a Huacachina, ejecutada dentro del plan de modernización vial de la ciudad, tiene como meta concluir en diciembre de 2026. “Estamos cumpliendo la ley y vamos a entregar en diciembre una nueva ciudad”, sostuvo Reyes al solicitar respaldo ciudadano frente a una decisión que considera necesaria para el desarrollo urbano de Ica.

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