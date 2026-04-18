Los gremios empresariales y turísticos de la región Ica difundieron un pronunciamiento conjunto en el que alertaron sobre la crítica situación registrada en Huacachina durante el feriado de Semana Santa.

Gestión deficiente

En el documento, las organizaciones señalaron que durante los días de alta afluencia no existió una adecuada planificación ni coordinación entre las instituciones competentes. Esta situación, indicaron, habría impedido garantizar condiciones mínimas de seguridad, orden y atención para miles de visitantes.

También advirtieron deficiencias en servicios esenciales, entre ellos seguridad ciudadana, control del tránsito, limpieza pública, fiscalización del comercio informal y manejo de aforos. A ello se sumó la falta de personal de salud y de puntos de orientación para los turistas que llegaron al balneario.

Otro de los puntos observados fue la operatividad de una doble vía sin señalización suficiente ni espacios claramente delimitados. Según remarcaron, ello elevó el riesgo de accidentes vehiculares y peatonales, además de generar confusión en la circulación dentro de una zona altamente concurrida.

Los gremios sostuvieron que el escenario de desorden perjudicó la experiencia del visitante, comprometió la seguridad de residentes y turistas, y dañó la imagen de Huacachina como destino turístico. Por ello, insistieron en la necesidad de adoptar correctivos inmediatos y sostenibles.

Entre sus principales pedidos figura la creación de una mesa técnica multisectorial permanente y la puesta en marcha de un plan operativo turístico obligatorio para feriados largos y temporadas altas. Consideraron que estas medidas permitirían una gestión más eficiente y preventiva.

El pronunciamiento fue suscrito por la Cámara de Comercio de Ica, AHORA Ica, AGOTUR Ica, APAVIT Ica, CARETUR Ica y ASOPROFOTUR Huacachina, cuyos representantes ratificaron su voluntad de trabajar con las autoridades en favor del desarrollo turístico regional.

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