La región de Ica da pasos firmes hacia la preservación de uno de sus principales tesoros naturales: el oasis de Huacachina. Esto se consolidó durante la II Sesión Ordinaria del Comité de Gestión de la Huacachina (ACRLH), organizada tras las gestiones del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, con el objetivo de coordinar acciones para un manejo sostenible y responsable del ecosistema.

Conservación y desarrollo

En esta reunión participaron autoridades locales, empresarios del sector turístico, académicos y especialistas en biología, quienes expusieron sus planes y estrategias para garantizar que el desarrollo turístico conviva en armonía con la fragilidad del oasis.

El tema central fue la presentación del Plan Maestro 2026-2030, un documento estratégico que define los lineamientos para la conservación del ecosistema durante los próximos cinco años. Entre sus principales objetivos se encuentran la protección de la biodiversidad, la preservación del equilibrio hídrico y la gestión sostenible del turismo, de modo que cada intervención respete la integridad del oasis.

Durante la sesión también se realizó un análisis del estado situacional y financiero del área, destacando la transparencia en la administración del Comité. Además, se procedió a la separación de miembros con inasistencias reiteradas, asegurando que el grupo de trabajo esté compuesto por participantes activos y comprometidos con la conservación y desarrollo responsable de Huacachina.

Cabe señalar que, esta semana, mediante la Resolución Ministerial N.º 0084-2026-MINCETUR, se prorrogó por 180 días la vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial “Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en la Laguna de Huacachina”, creado originalmente por la Resolución Ministerial N.º 293-2025-MINCETUR. Esta mesa tiene como propósito garantizar la formalización del sector turístico, la seguridad de los visitantes y la correcta gestión de actividades recreativas en la famosa laguna, que sigue siendo uno de los principales atractivos de Ica a nivel nacional e internacional.

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