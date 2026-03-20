El oasis de Huacachina vuelve a captar la atención internacional tras ser reconocido por la revista National Geographic como uno de los oasis más impresionantes del planeta. Este nuevo destaque refuerza su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del Perú y una parada obligatoria para visitantes que llegan a la región de Ica.

Tranquilidad y misterio

Rodeado por extensas dunas y ubicado en pleno desierto costero, este enclave natural ha sido descrito como un paisaje singular en Sudamérica, no solo por su belleza escénica, sino también por su carácter único. La publicación resalta que se trata del único oasis natural del continente, lo que lo convierte en un caso excepcional a nivel geográfico.

En su descripción, el medio internacional pone énfasis en el atractivo visual del lugar. “Las aguas verdosas de la laguna contrastan con el entorno árido que la rodea, generando una imagen casi irreal en medio del desierto”, se menciona en el reportaje, destacando además el ambiente que mezcla tranquilidad y misterio.

El componente cultural también forma parte de su encanto. El nombre Huacachina, que en quechua significa “mujer que llora”, está ligado a una historia tradicional transmitida por generaciones. Según la leyenda, la laguna habría surgido del llanto de una mujer tras perder a su ser querido, relato que continúa alimentando el imaginario popular en torno al lugar.

A lo largo del tiempo, este oasis ha tenido distintas etapas. Durante el siglo pasado, fue un punto de encuentro exclusivo para sectores acomodados de la capital peruana, quienes lo frecuentaban como balneario. Hoy, en cambio, se presenta como un destino abierto al turismo global, donde conviven hoteles, actividades recreativas y un entorno natural que sigue siendo su principal atractivo.

El artículo también destaca el valor ecológico de la zona. Pese a su apariencia desértica, la Huacachina alberga diversas especies de flora y fauna adaptadas a este ecosistema, lo que ha motivado su protección como parte de un área de conservación regional.

Este reconocimiento se suma a otros obtenidos en años recientes. Medios internacionales como BBC Mundo ya habían resaltado anteriormente las características únicas de este oasis, subrayando su combinación de historia, paisaje y singularidad geográfica.

Actualmente, la Huacachina no solo atrae por su valor paisajístico, sino también por la variedad de experiencias que ofrece. Los visitantes pueden recorrer las dunas en vehículos tubulares, practicar sandboarding o simplemente disfrutar del entorno natural alrededor de la laguna.

En la selección elaborada por la periodista Julia Cuesta del Hoyo, este oasis peruano comparte protagonismo con otros destinos similares en distintas partes del mundo, como Oasis de Siwa, Ubari Oasis, Yueyaquan, Wadi Bani Khalid y Chebika, todos reconocidos por emerger como verdaderos oasis de vida en medio de entornos extremos.

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