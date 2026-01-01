La región Ica tuvo uno de los cierres de año con mayor movimiento turístico. De acuerdo con las proyecciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), alrededor de 140 mil personas se movilizarán en la región durante las celebraciones de Año Nuevo, entre el 31 de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026.

Feriado por Año Nuevo

El director regional de Turismo, Gustavo Huerta, señaló que el balance del 2025 ha sido positivo para la región, tanto en turismo como en exportaciones, y que las fiestas de fin de año consolidan esta tendencia. “El 2025 fue un año muy bueno para la ciudad de Ica, especialmente en lo que respecta al turismo y la exportación. Hemos proyectado que durante el 31 de diciembre y los primeros días del 2026 se movilizarán en promedio 140 mil personas en toda la región”, afirmó.

Este flujo de visitantes tendrá un impacto económico estimado en 10 millones de dólares, considerando el gasto en alojamiento, restaurantes, transporte, combustibles, artesanías, licores, comercio y diversos servicios asociados a las celebraciones. Solo en Paracas, uno de los destinos más demandados, se calcula un movimiento cercano a los 4 millones de dólares.

El funcionario destacó que este dinamismo se traduce en generación de empleo temporal, beneficiando a familias que dependen de la actividad diaria y a emprendedores que aprovechan estas fechas de alta demanda.

La Reserva Nacional de Paracas y las Islas Ballestas, en la provincia de Pisco, se perfilan como el principal foco de atracción durante el feriado. Para esta zona se proyecta la llegada de unas 50 mil personas, una cifra que confirma el crecimiento sostenido del turismo en la región. Huerta recordó que el último feriado largo ya evidenció una alta concentración de visitantes.

“Paracas colapsó en el feriado largo anterior de diciembre. Esto demuestra que el turismo se está incrementando y que los operadores turísticos están mejorando y ampliando sus instalaciones para atender la demanda”, sostuvo.

Además de Paracas, miles de turistas también llegarán a la Laguna de Huacachina, el templo del Señor de Luren, Cachiche, las Líneas de Nasca, así como a destinos de Chincha, Palpa y las bodegas vitivinícolas, generando un impacto económico distribuido en toda la región.

Turismo interno

Más del 90 % de los visitantes corresponde a turismo interno, principalmente procedente de Lima, que ingresa a la región por la Panamericana Sur y se desplaza por las distintas provincias. “La mayoría de los turistas viene de Lima y recorre Chincha, Nasca, Pisco, Palpa e Ica, generando economía en cada uno de estos puntos”, detalló el director regional.

Este posicionamiento, añadió, es resultado de un trabajo de promoción sostenido. “Hemos realizado actividades en Lima, en espacios de PromPerú y de la Municipalidad de Lima, con conferencias, exposiciones e invitando a medios nacionales y revistas turísticas. Todo esto permite que el turismo interno mantenga a Ica en su mente como destino”, explicó.

