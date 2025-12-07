La región Ica experimenta uno de los movimientos turísticos más intensos del año durante el feriado largo decretado por el Gobierno Nacional. De acuerdo con el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Gustavo Huerta, se estima que hasta 80 mil visitantes llegarán entre el viernes 5 y el martes 9 de diciembre.

Turismo interno

Huerta informó que la llegada de turistas comenzó a incrementarse desde el viernes por la mañana. Explicó que Huacachina y la Reserva Nacional de Paracas alcanzaron la ocupación total de la reserva hotelera. “Huacachina ya no tiene habitaciones disponibles y en Paracas la situación es similar”, comentó.

El director precisó que el incremento de visitantes está impulsando de manera significativa la actividad económica, especialmente en los negocios que dependen del flujo diario, como restaurantes, hospedajes, agencias, grifos y mercados.

“Toda la cadena económica se ha activado; este feriado está permitiendo que muchas familias que viven del día a día tengan un respiro”, sostuvo.

La mayor parte del movimiento corresponde al turismo interno. Huerta señaló que más del 80% de los visitantes provienen de Lima y de otras regiones cercanas, un comportamiento que ya se ha vuelto habitual gracias a la accesibilidad por autopista.

“Es un viaje corto, seguro y más económico para el visitante nacional, por eso siempre vemos un aumento importante en estas fechas”, afirmó.

Los principales atractivos que registrarán mayor concentración de visitantes durante este feriado son la Reserva Nacional de Paracas, la laguna de Huacachina, las Líneas de Nasca, el parque temático de Cachiche, la iglesia del Señor de Luren y las bodegas vitivinícolas.

Para responder a la alta afluencia, se han realizado coordinaciones con la Policía Nacional y los municipios vinculados a los accesos de la ciudad. Huerta detalló que estos pedidos apuntan a reforzar la seguridad previa a las celebraciones de fin de año y a garantizar el adecuado estado de las vías de ingreso.

“Hemos solicitado acciones para mantener limpias las entradas a la provincia y asegurar un desplazamiento sin contratiempos”, indicó el funcionario.

Durante estas fechas, la Dirección Regional de Turismo, también ha reiterado recomendaciones a los operadores turísticos para mantener estándares de atención y servicio ante el aumento de visitantes. “El trato respetuoso y la calidad del servicio son los que hacen que el visitante recomiende y regrese”, afirmó.

El movimiento actual marca el inicio de una temporada turística que se extenderá hacia los meses de verano. En ese contexto, Huerta anunció que el 8 de enero se iniciará la tradicional Ruta del Chilcano, una actividad que recorrerá los valles vitivinícolas desde Chincha hasta Marcona y que cada año impulsa el turismo gastronómico y enológico en la región.

