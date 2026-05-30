El excandidato al Senado por La Libertad César Sandoval Pozo reveló que presentó su renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso (APP), casi dos meses después de las últimas elecciones generales.

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“Hoy (ayer) estoy concretizando mi renuncia porque [en APP] no hay capacidad de enmienda. No tienen voluntad de corregirse”, manifestó el también exministro de Transportes y Comunicaciones en una entrevista con Macronorte.pe.

Sandoval venía exigiendo la salida de militantes de APP involucrados en presuntos actos de corrupción para seguir en el partido de César Acuña Peralta.

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