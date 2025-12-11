La región Ica cerró el último feriado largo con un incremento significativo en la llegada de visitantes y en la actividad económica vinculada al turismo. De acuerdo con el director regional de Turismo, Gustavo Huerta, durante estos días de descanso se registró el arribo de alrededor de 70 mil turistas, lo que generó un movimiento económico estimado en más de 25 millones de soles en toda la región.

Flujo turístico

Huerta precisó que el gasto turístico benefició de manera directa a rubros como transporte, hotelería, gastronomía, comercio y servicios complementarios.

“Estos días han movido la economía de miles de personas, desde taxistas y comerciantes hasta hospedajes y agencias de viaje. Toda la cadena económica se activa y se generan empleos temporales que son clave en esta temporada previa al fin de año”, señaló.

La Reserva Nacional de Paracas volvió a liderar la preferencia de los visitantes, recibiendo 25 mil personas en el feriado. Sin embargo, no fue el único punto con alta concurrencia: la laguna de Huacachina, las Líneas de Nasca, el parque temático de Cachiche, la iglesia del Señor de Luren y las bodegas vitivinícolas también registraron gran afluencia.

Según la Dirección Regional de Turismo, hasta el 90% de los visitantes llegaron desde Lima, lo que confirma la consolidación del turismo interno como principal motor del sector. Huerta atribuyó esta tendencia a la conectividad actual.

“La autopista facilita enormemente el viaje. En tres horas —a veces menos— ya estás en Ica. Es un trayecto más seguro, rápido y cómodo, y eso incentiva a que más limeños elijan la región para escapadas cortas”, explicó.

Uno de los aspectos destacados del informe es el crecimiento del alquiler de viviendas y departamentos por días, una oferta que se ha expandido en ciudades como Pisco, Ica y Nasca. Este tipo de hospedaje, impulsado sobre todo por grupos familiares y viajeros jóvenes, ha empezado a convertirse en un componente importante del movimiento económico local.

El director regional adelantó que la región ya trabaja en los eventos que marcarán la agenda turística del próximo año. Entre ellos, destacó el lanzamiento de la Ruta del Chilcano, programado para el 8 de enero de 2026, que promoverá el pisco y la gastronomía mediante actividades simultáneas en Pisco, Ica, Chincha, Palpa y Nasca.

